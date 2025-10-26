Брэндон Миллер не смог доиграть матч против «Филадельфии» из-за боли в плече

Форвард «Шарлотт» досрочно покинул площадку.

Миллер попросил замену и направился в раздевалку в начале второй четверти после броска центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.

В тот момент Миллер, судя по всему, испытывал сильную боль и держался за левую руку – хотя ни для кого из наблюдавших, включая главного тренера «Хорнетс» Чарльза Ли, не было понятно, что именно произошло и когда он получил травму.

«Честно говоря, я действительно не видел», – ответил Ли на вопрос о том, что случилось. «Я обернулся и увидел, что он просит замену. На секунду я подумал, что, возможно, дело в запястье, а позже узнал, что это боль в плече».

В матче с «Сиксерс» Миллер успел набрать 4 очка и отдать одну передачу за 9 минут до того, как покинул паркет из-за травмы. После матча он не разговаривал с репортерами.

В прошлом сезоне форвард сыграл только 27 матчей после операции в январе по восстановлению разрыва ладьевидно-полулунной связки в правом запястье.