Стефон Марбери: «С Леброном «Даллас» сразу же станет претендентом, а сам он не будет перегружаться в своем возрасте»

Стефон Марбери назвал идеальную команду для Леброна Джеймса.

Бывший игрок НБА считает, что 40-летней суперзвезде «Лейкерс» следует объединиться с Кайри Ирвингом, Энтони Дэвисом и Купером Флэггом в «Мэверикс».

«Поставьте Леброна в состав «Далласа», и они сразу же станут претендентами на титул. Думаю, ему нужно играть именно с такими ребятами, чтобы поддерживать форму и не перегружаться в его возрасте.

Это идеальное баскетбольное решение. «Даллас» – команда, которая подходит ему больше всего, где ему не придется брать на себя такую ​​большую нагрузку», – считает Марбери.