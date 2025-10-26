  • Спортс
Стефон Марбери: «С Леброном «Даллас» сразу же станет претендентом, а сам он не будет перегружаться в своем возрасте»

Стефон Марбери назвал идеальную команду для Леброна Джеймса.

Бывший игрок НБА считает, что 40-летней суперзвезде «Лейкерс» следует объединиться с Кайри Ирвингом, Энтони Дэвисом и Купером Флэггом в «Мэверикс».

«Поставьте Леброна в состав «Далласа», и они сразу же станут претендентами на титул. Думаю, ему нужно играть именно с такими ребятами, чтобы поддерживать форму и не перегружаться в его возрасте.

Это идеальное баскетбольное решение. «Даллас» – команда, которая подходит ему больше всего, где ему не придется брать на себя такую ​​большую нагрузку», – считает Марбери.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2706 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Scoop B
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoСтефон Марбери
logoДаллас
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
