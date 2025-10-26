Джейсон Кидд: «Энтони Дэвис набирает форму, которая нам от него нужна»

Джейсон Кидд честно рассказал о форме Энтони Дэвиса на старте сезона.

По словам главного тренера «Мэверикс», форвард пока не в оптимальных кондициях в связи с перенесенной ранее операцией.

«Опять же, Энтони перенес операцию, так что проведенные им в прошлом матче 36 минут на паркете помогут в его подготовке. Держать там Пи Джей Вашингтона 39 минут – это не то, чего мы хотим. В итоге многие из парней просто выдохлись и допускали психологические ошибки, но я предпочту, чтобы это происходило сейчас, а не позже.

Думаю, Дэвис набирает форму, которая нам нужна», – заявил Кидд .

«Мэверикс» стартовали с двух домашних поражений.