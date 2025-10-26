Джейсон Кидд: «Энтони Дэвис набирает форму, которая нам от него нужна»
Джейсон Кидд честно рассказал о форме Энтони Дэвиса на старте сезона.
По словам главного тренера «Мэверикс», форвард пока не в оптимальных кондициях в связи с перенесенной ранее операцией.
«Опять же, Энтони перенес операцию, так что проведенные им в прошлом матче 36 минут на паркете помогут в его подготовке. Держать там Пи Джей Вашингтона 39 минут – это не то, чего мы хотим. В итоге многие из парней просто выдохлись и допускали психологические ошибки, но я предпочту, чтобы это происходило сейчас, а не позже.
Думаю, Дэвис набирает форму, которая нам нужна», – заявил Кидд.
«Мэверикс» стартовали с двух домашних поражений.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2706 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
