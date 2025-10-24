  • Спортс
  • Чонси Биллапс – центральная фигура как в расследовании о покере, так и в расследовании о ставках
8

Чонси Биллапс – центральная фигура как в расследовании о покере, так и в расследовании о ставках

Обвинения в адрес Биллапса внушительны.

Журналист Пабло Торре изучил два обвинительных акта Министерства юстиции и пришел к выводу, что Чонси Биллапс является центральной фигурой как в расследовании о покере, так и в расследовании о ставках (которые связаны между собой и множеством других способов). В последнем он не назван по имени, но описание «Соучастника 8» очень похоже на Биллапса: «Соучастник 8» был жителем штата Орегон, а также был игроком НБА приблизительно с 1997 по 2014 год и тренером НБА по меньшей мере с 2021 года.

В частности, Торре выделил пункт о событиях 2023 года. 24 марта «Портленд» играл против «Чикаго» (далее – «Игра 24 марта»). Перед этой игрой «Блэйзерс» имели результат 32-40, и команда выбыла из борьбы за попадание в плей-офф, имея в расписании всего 10 матчей до конца сезона. Перед «Игрой 24 марта» «Соучастник 8» сообщил подсудимому Эрику Эрнесту, что «Блэйзерс» собираются «танковать» (то есть намеренно проигрывать), чтобы увеличить свои шансы на получение более выгодного выбора на предстоящем драфте НБА. «Соучастник 8» сказал Эрнесту, что несколько лучших игроков «Портленда» не примут участия в «Игре 24 марта» до того, как эта новость была обнародована. Информация о том, что «Блэйзерс» будут танковать, не была доступна публике, включая букмекерские компании.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Пабло Торре в соцсети X
logoЧонси Биллапс
происшествия
logoПортленд
logoНБА
