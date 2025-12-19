Даг Кристи о матче с «Портлендом»: Все, что я скажу, обойдется мне штрафом.

Главный тренер «Сакраменто » Даг Кристи не стал выражать свои мысли после проигранного матча с «Портлендом » (133:134), опасаясь штрафа от НБА .

«Наши парни сражались со всей душой. Что сказать по игре? По игре… Все, что я скажу, обойдется мне штрафом. Мыслей много, поэтому, наверное, мне лучше промолчать», – сказал Кристи.

Исход игры решили штрафные броски форварда «Блэйзерс» Дени Авдии, которые были назначены после фола защитника «Кингс» Расселла Устбрука за 1,5 секунды до конца овертайма.