Име Удока о проигрыше «Новому Орлеану»: «Позорная игра в защите. В атаке парни выглядели напуганными, чтобы сделать что-то самим, когда на лидерах сдваивались»

Удока прокомментировал поражение от «Пеликанс».

Главный тренер «Хьюстона » Име Удока назвал причины поражения в матче с «Новым Орлеаном » (128:133, ОТ), по ходу которого «Рокетс» упустили 25-очковое преимущество.

«Пропустить 74 очка во второй половине после того, как мы удержали их до 45 в первой… 38 и 36 очков за четверть, очевидно, это позорная игра в защите.

В атаке мы не стали лучше: 11 потерь в первой половине и 9 во второй. Парни выглядели напуганными или растерянными, чтобы сделать что-то самим, когда на лидерах сдваивались. Команды будут так действовать против Кевина (Дюрэнта) и Алперена (Шенгюна), с установкой «заставьте других нас обыграть». Сегодня мы не смогли правильно все исполнить», – сказал Удока.