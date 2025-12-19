Име Удока о проигрыше «Новому Орлеану»: «Позорная игра в защите. В атаке парни выглядели напуганными, чтобы сделать что-то самим, когда на лидерах сдваивались»
Удока прокомментировал поражение от «Пеликанс».
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока назвал причины поражения в матче с «Новым Орлеаном» (128:133, ОТ), по ходу которого «Рокетс» упустили 25-очковое преимущество.
«Пропустить 74 очка во второй половине после того, как мы удержали их до 45 в первой… 38 и 36 очков за четверть, очевидно, это позорная игра в защите.
В атаке мы не стали лучше: 11 потерь в первой половине и 9 во второй. Парни выглядели напуганными или растерянными, чтобы сделать что-то самим, когда на лидерах сдваивались. Команды будут так действовать против Кевина (Дюрэнта) и Алперена (Шенгюна), с установкой «заставьте других нас обыграть». Сегодня мы не смогли правильно все исполнить», – сказал Удока.
