В соцсетях показали, каким образом помечались карты в подпольных играх с участием Чонси Биллапса

Чонси Биллапс и его сообщники использовали меченые карты для мошенничества.

Члена Зала славы баскетбола был арестован ФБР за участие в организации подпольных покерных игр. Участники незаконной схемы применяли необычные гаджеты: специальные контактные линзы, меченые карты и стол с рентгеновскими лучами.

В сети показали один из вариантов, которым предположительно пользовались мошенники.