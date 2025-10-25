В соцсетях показали, каким образом помечались карты в подпольных играх с участием Чонси Биллапса
Чонси Биллапс и его сообщники использовали меченые карты для мошенничества.
Члена Зала славы баскетбола был арестован ФБР за участие в организации подпольных покерных игр. Участники незаконной схемы применяли необычные гаджеты: специальные контактные линзы, меченые карты и стол с рентгеновскими лучами.
В сети показали один из вариантов, которым предположительно пользовались мошенники.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети KDot The Kemist
