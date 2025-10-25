Тим Донахи о расследовании ФБР по делу Чонси Биллапса и Терри Розира: «Этот только начало, все будет расти со скоростью лесного пожара»
Тим Донахи прокомментировал новый скандал в НБА.
Бывший арбитр, фигурант дела о незаконных ставках в 2007 году, прокомментировал нынешние аресты. Чонси Биллапс, Терри Розир и Дэймон Джонс предстанут перед судом за мошенничество на ставках и нелегальные покерные игры.
«Парни, которых арестовали, пойдут на допросы, будут напуганы до смерти и начнут сотрудничать. Все разрастется со скоростью лесного пожара. Дело будет значительно более громким.
Неправильные знакомства с людьми из организованной преступности начинаются дружески, а заканчиваются подчиненным отношением.
Ставки и азартные игры сами по себе приводят к мощнейшей зависимости, многие из парней занимаются этим не ради денег, а ради адреналина.
Это только начало», – рассудил Донахи.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: PBD Podcast
