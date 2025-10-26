Чет Холмгрен (31 очко, 12 подборов) и Шэй Гилджес-Александер (30 очков) помогли «Оклахоме» обыграть «Атланту»

«Тандер» разобрались с «Хоукс» – 117:110.

Матч был напряженным большую часть первой половины, хотя «Оклахома» ни разу не уступала в счете. «Тандер» начали отрываться после перерыва со счета 60:55, набрав первые 8 очков в третьей четверти.

По итогам встречи центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен принес своей команде 31 очко, реализовав 8 из 12 бросков с игры, 6 из 8 трехочковых и 9 из 10 штрафных. На его счету также 12 подборов, 1 передача, 3 перехвата и 1 блок-шот.

Защитник Шэй Гилджес-Александер добавил 30 очков (12 из 17 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 4 из 4 штрафных), 4 подбора и 5 передач.

Самым результативным в составе «Хоукс» стал защитник Никил Александер-Уокер – 17 очков (6 из 10 с игры). Звездный разыгрывающий Трэй Янг записал на свой счет 15 очков и 10 передач.

Баскетболисты «Атланты» Кристапс Порзингис (простудное заболевание) и Заккари Рисаше (растяжение голеностопа) пропустили уже вторую игру подряд. К ним на скамейке присоединился Джейлен Джонсон , который повредил правую лодыжку в прошлом матче с «Орландо».