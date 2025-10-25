Шэй Гилджес-Александер исполнил 40 штрафных в двух первых матчах сезона – новый рекорд НБА
Шэй Гилджес-Александер обновил рекорд НБА по штрафным броскам .
Лидер «Оклахомы» по итогам двух первых матчей регулярного чемпионата в сумме исполнил 40 штрафных, ранее так часто к линии на таком отрезке не подходил никто в истории лиги.
В стартовой встрече с «Рокетс» защитник выдал 10/14 с линии, в игре с «Пэйсерс» – 23/26, обновив личный рекорд по очкам (55).
Стоит отметить, что канадец провел на площадке суммарно 92 минуты, а его команда дважды побеждала во вторых овертаймах.
В плей-офф-2025 фанаты «Миннесоты» скандировали в адрес ШГА «Продавец штрафных».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2388 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN Insights
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости