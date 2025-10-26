Джоэл Эмбиид о том, что «Филадельфия» играет лучше без него: «Всего-то 12 лет прошло. Я это приму»

Эмбиид рад, что команда не разваливается в его отсутствие.

Репортер : «Команда играет лучше, когда тебя нет на площадке. В прошлом сезоне с этим были проблемы, очевидно».

Эмбиид : *воздевает руки вверх* «Всего-то 12 лет прошло. Я это приму. Главное – продолжать в том же духе. Очевидно, что самые важные игры – это матчи с лучшими командами и плей-офф. Если это та отдача, которую мы будем демонстрировать, когда меня нет на паркете, – аминь. Этого ждали очень долго», – сказал центровой «Сиксерс».

В матче с «Шарлотт» Эмбиид отыграл 20 минут и набрал 20 очков (7 из 11 с игры), 2 подбора и 4 передачи. Он не выходил на паркет в четвертой четверти, а «Сиксерс» в его отсутствие удалось совершить рывок и довести матч до победы (125:121).