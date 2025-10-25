«Чем ты летом занимался?» Кевин Гарнетт раскритиковал Джоэла Эмбиида после плохого первого матча сезона
Гарнетт считает, что у Эмбиида было достаточно времени для восстановления.
«У нас только что было лето. Чем ты занимался летом, бро? Чем ты занимался летом? У тебя было достаточно времени, чтобы восстановиться и подготовиться.
Да ладно, бро, честно, это же лето. По сути, если у тебя есть время с апреля по сентябрь, этого должно быть достаточно. Типа, если только проблема не серьезнее, чем... Со мной такое оправдание не прокатит. Не-а, не с нами. Это не пройдет. Он должен быть готов к сезону», – сказал Гарнетт.
В первом матче нового сезона против «Бостона» центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид провел 20,3 минуты в игре и закончил ее с 4 очками, 6 подборами и 2 передачами при 1 точном из 9 бросков с игры, 0 из 4 из-за дуги и 2 из 2 с линии.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Кевина Гарнетта и Пола Пирса
