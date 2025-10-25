Бэм Адебайо: «Знали, что Споэльстра переработает всю философию нашего нападения»

«Хит» изменили свой стиль.

Второй матч с темпом в 113 владений стал самым быстрым для команды с октября 2019 года. «Майами» начал сезон с самым высоким средним темпом в лиге (112,3 владения). У команды также 3-й результат по очкам в быстрых атаках (24 за матч).

«Мы знали после прошлого сезона, что Споэльстра переработает всю философию нашего нападения. Он сам мне это сказал, предупредил, что мы будем играть быстрее, вот результат», – поделился центровой Бэм Адебайо.

«Очень весело. Мы работали над этим уже некоторое время и нацелены на воплощение этой идеи. Сейчас вы просто видите, как все начинает работать», – рассказал форвард Хайме Хакес.

«Мы каждый год говорим, что будем играть быстрее. Но обычно не делаем этого на практике. Возвращаемся к старой медленной игре, к которой привыкли. В этот раз Споэльстра с самого начала настраивал нас на новый стиль», – признался форвард Никола Йович.

«Было здорово увидеть все в официальном матче, не на тренировке за кулисами», – заключил главный тренер Эрик Споэльстра.