Терри Розир на данный момент продолжает получать зарплату в НБА, несмотря на арест

НБА продолжает выплачивать зарплату Терри Розиру, у которого проблемы с законом.

Защитник «Майами » продолжит получать свою зарплату в размере 26,6 миллионов долларов, находясь в административном отпуске после ареста по федеральным обвинениям в азартных играх, согласно положениям коллективного договора НБА. Лига должна определить, нарушил ли Розир правила, прежде чем принять решение о возможном отстранении или запрете, что немедленно прекратит его выплаты от «Хит».

Розир и главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс были арестован в четверг в рамках расследования, связанного с азартными играми. 31-летний баскетболист был доставлен в федеральный суд и освобожден под залог в размере 6 миллионов долларов.

Согласно приложению F-7 коллективного договора НБА , баскетболисты, которые находятся в административном отпуске, не имеют права выходить на площадку, но продолжают получать зарплату и социальные выплаты. Гарантированная зарплата Розье в размере 24,9 млн долларов будет выплачиваться до тех пор, пока Адам Сильвер не определит, были ли нарушены правила лиги.