Спенсер Динуидди подписал контракт с «Баварией»

После 11 сезонов в НБА Спенсер Динуидди продолжит карьеру в Германии.

Мюнхенская «Бавария » официально объявила о подписании контракта с 32-летним разыгрывающим на сезон-2025/26. Соглашение не содержит опции возможного ухода в НБА .

В октябре этого года Спенсер Динуидди был отчислен «Шарлотт». За свою карьеру в НБА баскетболист провел более 600-а матчей в составах «Детройта», «Бруклина», «Вашингтона», «Далласа» и «Лейкерс», в среднем набирая 13 очков, 3 подбора и 5,1 передачи за игру.