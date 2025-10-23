Спенсер Динуидди подписал контракт с «Баварией»
После 11 сезонов в НБА Спенсер Динуидди продолжит карьеру в Германии.
Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании контракта с 32-летним разыгрывающим на сезон-2025/26. Соглашение не содержит опции возможного ухода в НБА.
В октябре этого года Спенсер Динуидди был отчислен «Шарлотт». За свою карьеру в НБА баскетболист провел более 600-а матчей в составах «Детройта», «Бруклина», «Вашингтона», «Далласа» и «Лейкерс», в среднем набирая 13 очков, 3 подбора и 5,1 передачи за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Баварии»
