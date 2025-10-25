Видео
Лука Дончич набрал 49 очков (23 в первой четверти), 11 подборов и 8 передач в игре с «Миннесотой»

Суперзвезда «Лейкерс» показывает высочайший уровень.

Матч против «Тимбервулвс» стал для Луки Дончича самым результативным в майке «Лейкерс» на данный момент – 49 очков, 14 из 23 с игры, 5 из 12 трехочковых, 16 из 19 штрафных.

Также на счету словенца 11 подборов и 8 передач при 3 потерях.

Дончич стал первым игроком в истории НБА, кому удалось начать сезон с двух игр с 40+ очками, 10+ подборами и 5+ передачами (в матче-открытии против «Уорриорс» он набрал 43 очка, 12 подборов и 9 передач).

Во встрече с «Вулвс» звездный защитник повторил достижения Кобе Брайанта и Кайла Кузмы по количеству очков в первой четверти для игроков «Лейкерс» за последние 30 лет – 23 очка.

В составе «Миннесоты» самым результативным стал Энтони Эдвардс – 31 очко (11 из 19 с игры, 3 из 6 трехочковых, 6 из 9 штрафных).

«Лос-Анджелес» разобрался с соперником – 128:110.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2392 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
