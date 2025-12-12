Зак Иди выбыл как минимум на четыре недели из-за травмы голеностопа
Центровой «Мемфиса» Зак Иди пропустит минимум четыре недели.
Центровой «Мемфиса» Зак Иди выбыл из строя из-за стрессовой реакции в левом голеностопном суставе. Для восстановления игроку потребуется период разгрузки и реабилитации.
23-летний баскетболист пропустит как минимум четыре недели, после чего врачи проведут повторное обследование.
В текущем сезоне Иди провел 11 матчей, набирая в среднем 13,6 очка, 11,1 подбора и 1,9 блок‑шота за 25,8 минуты на площадке.
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
