Второгодка Кишон Джордж отметился 34 очками и 11 подборами в победном матче против «Далласа»

Защитник «Вашингтона» обновил личный рекорд результативности.

Во встрече с «Мэверикс» Джордж провел на паркете 35 минут, за которые он записал на свой счет 34 очка при 11 реализованных бросках с игры из 15, включая 7 из 9 трехочковых, а также 5 из 5 штрафных.

Также в активе 21-летнего защитника 11 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.

В составе «Далласа » самым результативным стал Энтони Дэвис – 27 очков (9 из 19 с игры).

«Уизардс» обыграли «Мэверикс» – 117:107.