Второгодка Кишон Джордж отметился 34 очками и 11 подборами в победном матче против «Далласа»
Защитник «Вашингтона» обновил личный рекорд результативности.
Во встрече с «Мэверикс» Джордж провел на паркете 35 минут, за которые он записал на свой счет 34 очка при 11 реализованных бросках с игры из 15, включая 7 из 9 трехочковых, а также 5 из 5 штрафных.
Также в активе 21-летнего защитника 11 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.
В составе «Далласа» самым результативным стал Энтони Дэвис – 27 очков (9 из 19 с игры).
«Уизардс» обыграли «Мэверикс» – 117:107.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2392 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости