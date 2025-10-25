Купер Флэгг набрал 18+5+6 во втором матче в НБА, «Даллас» снова проиграл
Купер Флэгг улучшил свою статистику во втором матче в НБА.
Защитник «Далласа» набрал 18 очков, 5 подборов и 6 передач во встрече с «Вашингтоном» (107:117).
За 35 минут Флэгг реализовал 6 из 14 с игры и 4 из 4 с линии. В активе 1-го номера драфта 1 перехват и 1 блок-шот при 5 потерях.
В дебютном для себя матче в НБА Купер записал на свой счет 10 очков при 4/13 с игры, «Мэверикс» уступили «Сперс» 33 очка.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
