Купер Флэгг набрал 18+5+6 во втором матче в НБА, «Даллас» снова проиграл

Купер Флэгг улучшил свою статистику во втором матче в НБА.

Защитник «Далласа» набрал 18 очков, 5 подборов и 6 передач во встрече с «Вашингтоном» (107:117).

За 35 минут Флэгг реализовал 6 из 14 с игры и 4 из 4 с линии. В активе 1-го номера драфта 1 перехват и 1 блок-шот при 5 потерях.

В дебютном для себя матче в НБА Купер записал на свой счет 10 очков при 4/13 с игры, «Мэверикс» уступили «Сперс» 33 очка.