Адам Сильвер об обвинениях в адрес Розира и Биллапса: «Я был глубоко потрясен. Будто у меня камень на душе появился»
Комиссионер НБА поделился своей реакцией на громкое дело ФБР.
«Моя первая реакция – я был глубоко потрясен. Для лиги и болельщиков нет ничего важнее, чем честность соревнований. Так что у меня будто камень на душе появился. Это было очень расстраивающе», – сказал Сильвер.
Вчера Терри Розир и Чонси Биллапс были освобождены из-под стражи под залог после обвинений, связанных со ставками и организацией покерных игр.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2388 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница NBA on Prime в соцсети X
