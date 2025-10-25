Адам Сильвер об обвинениях в адрес Розира и Биллапса: «Я был глубоко потрясен. Будто у меня камень на душе появился»

Комиссионер НБА поделился своей реакцией на громкое дело ФБР.

«Моя первая реакция – я был глубоко потрясен. Для лиги и болельщиков нет ничего важнее, чем честность соревнований. Так что у меня будто камень на душе появился. Это было очень расстраивающе», – сказал Сильвер .

Вчера Терри Розир и Чонси Биллапс были освобождены из-под стражи под залог после обвинений, связанных со ставками и организацией покерных игр.