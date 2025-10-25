Яннис стал первым в истории НБА, кто суммарно набрал 60 очков, 30 подборов и 10 передач в первых двух матчах сезона

Яннис Адетокумбо выдал историческую статистику на старте нового сезона НБА.

Суперзвезда «Милуоки » в пятницу привел команду к победе над «Торонто» (122:116), набрав за 38 минут 31 очко (11/14 с игры), 20 подборов, 7 передач и 1 блок-шот.

По данным ESPN Insights, грек стал первым игроком в истории НБА , набравшим в сумме не менее 60 очков, 30 подборов и 10 передач в первых двух играх регулярного чемпионата.

Во встрече с «Уизардс» на счету форварда был дабл-дабл – 37 очков, 14 подборов и 5 передач за 27 минут.