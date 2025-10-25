Яннис стал первым в истории НБА, кто суммарно набрал 60 очков, 30 подборов и 10 передач в первых двух матчах сезона
Яннис Адетокумбо выдал историческую статистику на старте нового сезона НБА.
Суперзвезда «Милуоки» в пятницу привел команду к победе над «Торонто» (122:116), набрав за 38 минут 31 очко (11/14 с игры), 20 подборов, 7 передач и 1 блок-шот.
По данным ESPN Insights, грек стал первым игроком в истории НБА, набравшим в сумме не менее 60 очков, 30 подборов и 10 передач в первых двух играх регулярного чемпионата.
Во встрече с «Уизардс» на счету форварда был дабл-дабл – 37 очков, 14 подборов и 5 передач за 27 минут.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2388 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN Insights
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости