«90% тренеров избегают этих позиций и бросков». Егор Дёмин объяснил, почему не бросает средние

Российский защитник «Бруклина» пояснил свой выбор в завершениях атак.

«Сейчас увидел интересный вопрос в комментариях: «Почему не бросаешь средние, хотя есть возможность?» 

В НБА есть куча специальных людей в командах, которые считают самые разные статистические показатели, о которых иногда даже сложно подумать. 

Отсутствие средних бросков в НБА объясняется тем, что по статистике PPP (Point per position) он является крайне неэффективным броском по сравнению с завершением на кольцо или трехочковым броском. Поэтому 90% тренеров избегают этих позиций и бросков.

Но! Вы скажете, чего ты тут рассказываешь пургу какую-то, вон Дюрэнт, Букер, Шэй, Тейтум и так далее… 

На то они и есть те, кто они есть 😂 

Они отработали этот бросок до такой степени, что для них это легкость, и они совершают их на высоком проценте реализации! 

В нашей команде, например, вопросов не возникнет ни у кого, если Майкл Портер или Кэм Томас это исполняют, они имеют высокий процент, и у них на это зеленый свет. 

А мне остается только над этим все больше работать на тренировках, чтобы получить доверие на эти броски 🙌🏼», – написал Дёмин в своем Telegram-канале.

Сегодня россиянин провел свой второй матч в НБА и отметился 9 очками, 6 подборами и 4 передачами в игре с «Кливлендом».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал Егора Дёмина
