Кевин Дюрэнт о двух поражениях: «Игроки и тренеры в ярости. И мне нравится эта энергия»

Кевин Дюрэнт видит позитивные моменты после неудачного старта сезона.

В пятницу «Рокетс» уступили «Пистонс» (111:115), а в стартовой встрече сезона проиграли «Тандер» во втором овертайме.

«Тренерский штаб в ярости, игроки в ярости. Мы хотим совсем других результатов, хотя и понимаем, что на данном этапе все только начинается. Так что мне нравится эта энергия, нравится наша реакция», – заявил Дюрэнт.

В четвертой четверти матча с «Детройтом» Кевин набрал 14 очков. Ни один другой игрок «Хьюстона» не набрал больше трех.

«Нашел нужный баланс, когда вернулся в четвертой четверти. Я играл агрессивно и заставил их сдваиваться. Это давало нам хорошие возможности для атаки», – добавил звездный форвард.