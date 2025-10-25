Кевин Дюрэнт о двух поражениях: «Игроки и тренеры в ярости. И мне нравится эта энергия»
Кевин Дюрэнт видит позитивные моменты после неудачного старта сезона.
В пятницу «Рокетс» уступили «Пистонс» (111:115), а в стартовой встрече сезона проиграли «Тандер» во втором овертайме.
«Тренерский штаб в ярости, игроки в ярости. Мы хотим совсем других результатов, хотя и понимаем, что на данном этапе все только начинается. Так что мне нравится эта энергия, нравится наша реакция», – заявил Дюрэнт.
В четвертой четверти матча с «Детройтом» Кевин набрал 14 очков. Ни один другой игрок «Хьюстона» не набрал больше трех.
«Нашел нужный баланс, когда вернулся в четвертой четверти. Я играл агрессивно и заставил их сдваиваться. Это давало нам хорошие возможности для атаки», – добавил звездный форвард.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2392 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
