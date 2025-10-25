Болельщик выбежал на площадку и направился к Доновану Митчеллу
Фанат очень хотел пообщаться с Митчеллом.
Матч между «Бруклином» и «Кливлендом» ненадолго прервался в 4-й четверти из-за болельщика, выбежавшего на паркет.
Мужчина успел подбежать к Доновану Митчеллу, после чего фаната задержала и увела охрана.
Игра закончилась победой «Кэвс» – 131:124.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2325 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
