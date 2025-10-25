Видео
Болельщик выбежал на площадку и направился к Доновану Митчеллу

Фанат очень хотел пообщаться с Митчеллом.

Матч между «Бруклином» и «Кливлендом» ненадолго прервался в 4-й четверти из-за болельщика, выбежавшего на паркет.

Мужчина успел подбежать к Доновану Митчеллу, после чего фаната задержала и увела охрана.

Игра закончилась победой «Кэвс» – 131:124.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
logoКливленд
logoБруклин
logoБаскетбол - видео
logoДонован Митчелл
logoНБА
