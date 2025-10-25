Болельщик выбежал на площадку и направился к Доновану Митчеллу

Фанат очень хотел пообщаться с Митчеллом.

Матч между «Бруклином » и «Кливлендом » ненадолго прервался в 4-й четверти из-за болельщика, выбежавшего на паркет.

Мужчина успел подбежать к Доновану Митчеллу , после чего фаната задержала и увела охрана.

Игра закончилась победой «Кэвс» – 131:124.