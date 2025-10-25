1

Уэйд Болдуин о 10+8+7 при 7 потерях: «Как у Уэстбрука времен «Лейкерс»

Уэйд Болдуин неожиданно вспомнил Уэстбрука, комментируя свою статистику.

Звездный защитник «Фенербахче» набрал 10 очков, 8 подборов и 7 передач при 7 потерях в матче Евролиги с «Анадолу Эфесом» (79:69).

После игры журналист упомянул его статистику: «У вас сегодня 10 очков, 8 передач и 7 подборов… но 7 потерь».

Экс-игрок НБА рассмеялся и произнес: «Как у Расселла Уэстбрука времен «Лейкерс».

Уэстбрук, ныне представляющий «Сакраменто», выступал в составе «озерников» с 2021 по 2023 год. Недавно подтвердилось, что MVP 2017 года не прижился в лос-анджелесской команде.

За два сезона в составе «Лейкерс» Рассел в среднем набирал 17,4 очка, 6,9 подбора и 7,2 передачи, допуская 3,7 потери.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
