«Нам надо двигаться дальше». «Портленд» разгромил «Голден Стэйт» в первом матче под руководством Сплиттера
«Блэйзерс» достойно отреагировали на скандал с главным тренером .
Чонси Биллапс проходит по делу о нелегальных ставках и покере, НБА отстранила специалиста после арестов в рамках расследования ФБР.
Исполняющим обязанности главного тренера «Портленда» стал ассистент Тьяго Сплиттер. В первом матче под его руководством клуб из Орегона нанес первое поражение в сезоне «Голден Стэйт» – 139:119.
«Надо признать, что это непростой момент. Нам всем отлично работалось с Чонси, сейчас мы мысленно с ним и его семьей. Но у нас есть работа, и нам надо двигаться вперед.
Не самые благоприятные условия для дебюта, но я должен быть готов. Собственно, я готов», – сказал экс-центровой «Сан-Антонио».
Единственный опыт работы главным тренером у бразильца до сегодняшнего дня был в «Париже» в прошлом сезоне.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
