1

«Нам надо двигаться дальше». «Портленд» разгромил «Голден Стэйт» в первом матче под руководством Сплиттера

«Блэйзерс» достойно отреагировали на скандал с главным тренером .

Чонси Биллапс проходит по делу о нелегальных ставках и покере, НБА отстранила специалиста после арестов в рамках расследования ФБР.

Исполняющим обязанности главного тренера «Портленда» стал ассистент Тьяго Сплиттер. В первом матче под его руководством клуб из Орегона нанес первое поражение в сезоне «Голден Стэйт» – 139:119.

«Надо признать, что это непростой момент. Нам всем отлично работалось с Чонси, сейчас мы мысленно с ним и его семьей. Но у нас есть работа, и нам надо двигаться вперед.

Не самые благоприятные условия для дебюта, но я должен быть готов. Собственно, я готов», – сказал экс-центровой «Сан-Антонио».

Единственный опыт работы главным тренером у бразильца до сегодняшнего дня был в «Париже» в прошлом сезоне.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2389 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
