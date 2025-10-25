Егор Дёмин о камбэке «Нетс» в матче с «Кавальерс»: «Потрясающий опыт»

Егор Дёмин подвел итоги второго матча в НБА.

«Нетс» уступали «Кавальерс» 25 очков, но перевели игру в концовку. Россиянин отметился важным попаданием в клатче, но клуб из Бруклина все же уступил 124:131.

«Это потрясающий опыт. Сыграть в решающие минуты против такой команды, как «Кливленд ». Они действовали очень жестко. Мы старались соответствовать навязанному ими уровню борьбу. И у нас здорово получилось под занавес матча, когда мы отыгрались с крупного отставания – не помню, сколько там было очков – дав себе шанс на победу.

Это очень важный момент для меня... Получил возможность поучаствовать в камбэке, понять, как это работает. В НБА мы постоянно видим подобное, и это немного отличается от студенческого баскетбола.

Мне нужно было понять, как действовать в подобных ситуациях, потому что на этом уровне для меня это что-то новое. Я и раньше попадал в сложные ситуации, но, опять же, в НБА все по-другому», – рассказал 19-летний россиянин.

В активе 8-го номера драфта 9 очков, 6 подборов и 4 передачи.