Гилберт Аренас и Малик Бизли не упоминаются в связи с последним громким делом ФБР
Гилберт Аренас и Малик Бизли не связаны с делом Чонси Биллапса и Терри Розира.
Многолетнее расследование ФБР по мошенничеству на ставках и нелегальным покерным играм, которое привело к аресту Терри Розира, Чонси Биллапса и Дэймона Джонса, не задевает Малика Бизли и Гилберта Аренаса.
Аренас обвиняется в организации нелегального казино, однако его дело связано с израильской организованной преступностью, а не с мафией.
Бизли не упомянут в материалах последнего дела ФБР. Ранее сам баскетболист сообщил, что бюро закончило расследование по его поводу, и осталось только получить одобрение самой лиги для возвращения.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
