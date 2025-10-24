Гилберт Аренас и Малик Бизли не упоминаются в связи с последним громким делом ФБР

Гилберт Аренас и Малик Бизли не связаны с делом Чонси Биллапса и Терри Розира.

Многолетнее расследование ФБР по мошенничеству на ставках и нелегальным покерным играм, которое привело к аресту Терри Розира , Чонси Биллапса и Дэймона Джонса, не задевает Малика Бизли и Гилберта Аренаса .

Аренас обвиняется в организации нелегального казино, однако его дело связано с израильской организованной преступностью, а не с мафией.

Бизли не упомянут в материалах последнего дела ФБР. Ранее сам баскетболист сообщил, что бюро закончило расследование по его поводу, и осталось только получить одобрение самой лиги для возвращения.