Купер Флэгг набрал 10 очков при 4/13 с игры в дебютном матче. «Мэверикс» уступили «Сперс» 33 очка
Купер Флэгг неудачно дебютировал в НБА.
Первый номер драфта-2025 набрал 10 очков при 4/13 с игры в первом для себя матче. «Мэверикс» потерпели домашнее поражение от «Сперс» – 92:125.
Первое попадание далось Флэггу лишь в третьей четверти. За 32 минуты в его активе 10 подборов, 1 перехват и 3 потери.
18-летний Флэгг оказался вторым в списке самых молодых игроков, вышедших в старте в дебютном матче НБА. Он оказался старше Леброна Джеймса всего на два дня.
Представляющий «Сан-Антонио» 2-й номер драфта Дилан Харпер записал на свой счет 15 очков, 4 подбора и 2 передачи.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1348 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
