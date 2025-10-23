Купер Флэгг набрал 10 очков при 4/13 с игры в дебютном матче. «Мэверикс» уступили «Сперс» 33 очка

Купер Флэгг неудачно дебютировал в НБА.

Первый номер драфта-2025 набрал 10 очков при 4/13 с игры в первом для себя матче. «Мэверикс» потерпели домашнее поражение от «Сперс» – 92:125.

Первое попадание далось Флэггу лишь в третьей четверти. За 32 минуты в его активе 10 подборов, 1 перехват и 3 потери.

18-летний Флэгг оказался вторым в списке самых молодых игроков, вышедших в старте в дебютном матче НБА . Он оказался старше Леброна Джеймса всего на два дня.

Представляющий «Сан-Антонио » 2-й номер драфта Дилан Харпер записал на свой счет 15 очков, 4 подбора и 2 передачи.