Евролига. «Црвена Звезда» примет «Реал», «Париж» встретится с «Хапоэлем Тель-Авив» и другие матчи

Сегодня пройдут шесть матчей регулярного сезона Евролиги.

Сербская «Црвена Звезда» сыграет с испанским «Реалом», французский «Париж» примет израильский «Хапоэль Тель-Авив».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 3-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-1, Панатинаикос Греция – 3-1, Париж Франция – 3-1, Жальгирис Литва – 3-2, Дубай ОАЭ – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-2, Барселона Испания – 3-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Валенсия Испания – 2-2, Партизан Сербия – 2-2, Монако – 2-2, Анадолу Эфес Турция – 2-2, Виртус Италия – 2-2, Бавария Германия – 2-3, Милан Италия – 2-3, Фенербахче Турция – 2-3, Виллербан Франция – 1-3, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-4, Баскония Испания – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
