Кенни Эткинсон: «Все говорят, что мы – претенденты. Но нам сначала нужно пройти второй раунд плей-офф»
Главный тренер «Кливленда» высказался о чемпионских амбициях команды.
«Все говорят, что мы – претенденты. Для меня претенденты выходят в финал конференции. А нам сначала нужно пройти второй раунд плей-офф», – заявил Эткинсон.
Также 58-летний специалист высказался по поду поражения от «Нью-Йорка» со счетом 111:119.
«Они были более агрессивной командой, буквально доминировали над нами во всех аспектах. Я чувствовал, что они полностью переиграли нас… Отдаю «Никс» должное – сегодня они были лучше», – сказал главный тренер «Кавальерс».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1597 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
