Кенни Эткинсон: «Все говорят, что мы – претенденты. Но нам сначала нужно пройти второй раунд плей-офф»

Главный тренер «Кливленда» высказался о чемпионских амбициях команды.

«Все говорят, что мы – претенденты. Для меня претенденты выходят в финал конференции. А нам сначала нужно пройти второй раунд плей-офф», – заявил Эткинсон .

Также 58-летний специалист высказался по поду поражения от «Нью-Йорка » со счетом 111:119.

«Они были более агрессивной командой, буквально доминировали над нами во всех аспектах. Я чувствовал, что они полностью переиграли нас… Отдаю «Никс» должное – сегодня они были лучше», – сказал главный тренер «Кавальерс».