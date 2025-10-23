Видео
31 очко Донована Митчелла не спасло «Кавальерс» от поражения в игре с «Никс»

«Кливленд» не справился с «Нью-Йорком» в первом матче сезона.

Игра двух фаворитов Восточной конференции завершилась в пользу «Никс» – 119:111.

Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл стал самым результативным игроком матча. На его счету 31 очко, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Митчелл реализовал 12 из 25 бросков с игры, 2 из 9 из-за дуги и 5 из 5 с линии.

Форвард «Никс» О Джи Ануноби, сыгравший с легкой травмой голеностопа, ответил 24 очками, 14 подборами, 3 перехватами и 1 блок-шотом при 9 точных из 17 бросков с игры и 4 из 9 из-за дуги.

Разыгрывающий Джейлен Брансон добавил 23 очка (5 из 18 с игры, 1 из 9 из-за дуги, 12 из 13 штрафных), 4 подбора и 5 передач.

У обеих команд проблемы с составом. За «Нью-Йорк» не играли Джош Харт и Митчелл Робинсон. У «Кливленда» отсутствовали Дариус Гарлэнд, Макс Струс и Де′Андре Хантер.

