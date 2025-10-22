1

Джош Харт и Митчелл Робинсон не сыграют против «Кливленда»

«Никс» начнут сезон без двух игроков основной ротации.

Центровой Митчелл Робинсон выходил на площадку в трех первых матчах «предсезонки», обнадежив своим состоянием, но пропустил последние 2 встречи и не будет доступен в стартовой игре чемпионата. Робинсон отыграл 17 матчей в прошлой «регулярке» и 31 – в позапрошлой.

Джош Харт также не примет участия в игре с «Кливлендом». У защитника продолжаются проблемы с пальцем на руке, а в первой игре подготовительного этапа Харт неудачно упал на паркет и был удален за бросок мяча на трибуны. Команда заявляла, что травма не стала причиной отсутствия баскетболиста, но Харт пропустил последующие игры «предсезонки» и снова не выйдет на площадку уже в «регулярке».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
