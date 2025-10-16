Джей Джей Редик: «Флэгг никого мне не напоминает. Много говорят о Гранте Хилле, но Купер особенный»

Джей Джей Редик оценил игру Купера Флэгга.

1-й номер драфта-2025 набрал 13 очков и 3 передачи за 28 минут в последнем предсезонном матче «Далласа » против «Лейкерс» (121:94).

«Никого мне не напоминает, честно говоря. Знаю, что сейчас много сравнивают его с Грантом Хиллом , но Купер особенный сам по себе.

Его защитные инстинкты и способности к розыгрышу превышают возможности большинства 18-летних игроков.

Он трудяга, уверен, что станет по-настоящему хорошим «шутером». Но именно защита и розыгрыш сразу выделяются», – заключил главный тренер «Лейкерс ».