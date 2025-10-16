Джей Джей Редик: «Флэгг никого мне не напоминает. Много говорят о Гранте Хилле, но Купер особенный»
Джей Джей Редик оценил игру Купера Флэгга.
1-й номер драфта-2025 набрал 13 очков и 3 передачи за 28 минут в последнем предсезонном матче «Далласа» против «Лейкерс» (121:94).
«Никого мне не напоминает, честно говоря. Знаю, что сейчас много сравнивают его с Грантом Хиллом, но Купер особенный сам по себе.
Его защитные инстинкты и способности к розыгрышу превышают возможности большинства 18-летних игроков.
Он трудяга, уверен, что станет по-настоящему хорошим «шутером». Но именно защита и розыгрыш сразу выделяются», – заключил главный тренер «Лейкерс».
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6015 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spectrum SportsNet
