Джейсон Кидд: «Пока это еще не так заметно, но команде нравится, когда Купер Флэгг действует в роли плеймейкера»

Джейсон Кидд еще не определился с ролью Купера Флэгга.

1-й номер драфта-2025 выглядит универсальным игроком, способным выступать на позициях с 1-й по 4-ю. Отсутствие Кайри Ирвинга дает главному тренеру «Далласа» широкие возможности для его оценки на позиции разыгрывающего.

«Много хороших позитивных моментов, но у нас еще есть время на решения.

Куперу придется держать в уме картину того, кто бросал последним, каким был бросок, но это все придет с опытом.

Он просто отлично справляется с координацией команды. Пока это еще не так заметно, но и команде нравится, когда Купер Флэгг действует в роли плеймейкера», – заключил Кидд .