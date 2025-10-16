Джейсон Кидд: «Пока это еще не так заметно, но команде нравится, когда Купер Флэгг действует в роли плеймейкера»
Джейсон Кидд еще не определился с ролью Купера Флэгга.
1-й номер драфта-2025 выглядит универсальным игроком, способным выступать на позициях с 1-й по 4-ю. Отсутствие Кайри Ирвинга дает главному тренеру «Далласа» широкие возможности для его оценки на позиции разыгрывающего.
«Много хороших позитивных моментов, но у нас еще есть время на решения.
Куперу придется держать в уме картину того, кто бросал последним, каким был бросок, но это все придет с опытом.
Он просто отлично справляется с координацией команды. Пока это еще не так заметно, но и команде нравится, когда Купер Флэгг действует в роли плеймейкера», – заключил Кидд.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6172 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
