Банкеро, Вагнер и Бэйн набрали 71 очко на троих в матче против «Майами»

Звездное трио «Орландо» удачно открыло сезон.

Форварды Паоло Банкеро и Франц Вагнер и присоединившийся к команде защитник Десмонд Бэйн набрали 71 из 125 командных очков в победном матче против «Майами » (125:121).

На счету Банкеро 24 очка и 11 подборов (7 из 17 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 9 из 12 с линии).

В активе Вагнера 24 очка, 6 передач, 4 подбора и 2 перехвата (9 из 17 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 4 из 6 с линии).

Десмонд Бэйн набрал 23 очка, 4 подбора, 3 передачи и 2 блок-шота. Новобранец реализовал 7 из 18 бросков с игры, 3 из 7 из-за дуги и 6 из 6 с линии.

В составе «Майами» самым результативным был Норман Пауэлл . Защитник начал выступление за «Хит» с 28 очков (9 из 19 с игры, 4 из 8 из-за дуги), 9 подборов и 4 передач.