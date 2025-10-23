Видео
0

Банкеро, Вагнер и Бэйн набрали 71 очко на троих в матче против «Майами»

Звездное трио «Орландо» удачно открыло сезон.

Форварды Паоло Банкеро и Франц Вагнер и присоединившийся к команде защитник Десмонд Бэйн набрали 71 из 125 командных очков в победном матче против «Майами» (125:121).

На счету Банкеро 24 очка и 11 подборов (7 из 17 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 9 из 12 с линии).

В активе Вагнера 24 очка, 6 передач, 4 подбора и 2 перехвата (9 из 17 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 4 из 6 с линии).

Десмонд Бэйн набрал 23 очка, 4 подбора, 3 передачи и 2 блок-шота. Новобранец реализовал 7 из 18 бросков с игры, 3 из 7 из-за дуги и 6 из 6 с линии.

В составе «Майами» самым результативным был Норман Пауэлл. Защитник начал выступление за «Хит» с 28 очков (9 из 19 с игры, 4 из 8 из-за дуги), 9 подборов и 4 передач.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1348 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoОрландо
logoПаоло Банкеро
logoДесмонд Бэйн
logoБаскетбол - видео
logoФранц Вагнер
logoМайами
logoНорман Пауэлл
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Банкеро – самый популярный игрок в Фэнтези НБА на Спортсе’’. Шэй, Йокич, Уайт и Франц Вагнер в топ-5
121 октября, 10:33Фэнтези
Келел Уэйр набрал 24+10 за 24,5 минуты на площадке в матче с «Орландо»
113 октября, 09:08Видео
Худой Зайон, Браун как звезда, Смарт в «Лейкерс». Самые интересные игроки НБА в новом сезоне
119 октября, 11:00
Главные новости
Виктор Вембаньяма о прогрессе в игре: «Это только начало»
18 минут назад
31 очко Девина Букера помогло «Финиксу» вернуться с «-20» в матче с «Сакраменто»
11 минут назадВидео
Кевин Портер получил травму голеностопа
21 минуту назадВидео
Шакил О’Нил: «Джоэл Эмбиид больше не претендует на звание главного центрового НБА»
21 минуту назад
Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл (37+14) за 27 минут в победной встрече с «Вашингтоном»
31 минуту назадВидео
Кендрик Перкинс: «Сперс» должны заплатить Вембаньяме 1 миллиард за 5 лет. Все наличкой»
234 минуты назад
35 очков Джа Моранта за 29 минут привели «Мемфис» к победе над «Новым Орлеаном»
46 минут назадВидео
Энтони Эдвардс набрал 41 очко и 7 подборов, «Миннесота» вырвала победу у «Портленда»
154 минуты назадВидео
40+6 от Тайриза Макси помогли «Филадельфии» справиться с «Бостоном»
сегодня, 04:59Видео
Виктор Вембаньяма набрал 40 очков и 15 подборов без единой потери в первом матче за 8 месяцев
27сегодня, 04:56Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги
вчера, 20:30
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
вчера, 20:02
Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»
вчера, 19:37
Еврокубок. «Бахчешехир» уверенно обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» разобрался с «Литкабелисом» и другие результаты
вчера, 19:30
Девин Букер: «Я всегда выхожу с ожиданием победы. Понимаю, что мы молоды, но такова природа игры»
4вчера, 19:08
Евгений Пашутин о матче с «Самарой»: «В заключительной четверти стали играть агрессивнее – это принесло свои плоды»
вчера, 18:01
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом
вчера, 16:24Фото
«В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА». Инсайдер Алессандро Маджи высказался о последствиях прихода НБА в Европу
вчера, 15:45
Миленко Богичевич: «УНИКС сейчас находится в наилучшей форме среди всех команд Лиги ВТБ»
вчера, 14:46
Генменеджер «Фенербахче» о проекте НБА в Европе: «Мы участвуем во всех обсуждениях о будущем европейского баскетбола»
вчера, 14:36