Кристапс Порзингис: «Вошел в ритм и набрал форму на Евробаскете. Чувствую себя фантастически хорошо»

Кристапс Порзингис поделился настроем на сезон.

Латвиец перешел в «Атланту» этим летом в результате обмена.

«До сих пор точно не понимаю, что со мной было в прошлом плей-офф. Какие-то затянувшиеся последствия. Иногда было нормально, иногда просто валился с ног. Рад, что все закончилось и прошло.

Со сборной уже чувствовал себя хорошо во время подготовки. Нужно было время, чтобы вернуть оптимальную форму. Рад, что лето прошло именно так.

Мне повезло с Евробаскетом. Вернул форму, вошел в ритм, это было для меня очень важно. Пара месяцев подготовки, работа над «дыхалкой» и всем остальным.

С нетерпением жду сезона, который уже начну в нужном ритме, чувствую себя фантастически хорошо», – заключил центровой.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mass Live
Комментарии
