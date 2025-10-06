В обновленном составе «Атланты» 13 игроков ростом 203 см и более

«Хоукс» собрали внушительный состав рослых баскетболистов.

Ростер «Атланты» перед стартом сезона-2025/26 включает 13 игроков, рост которых составляет 203 см (6 футов и 8 дюймов) или более:

Никола Джуришич (защитник, 203 см)

Оньека Оконгву (форвард-центровой, 208 см)

Эли Ндиайе (форвард, 203 см)

Джейкоб Топпин (форвард, 203 см)

Заккари Рисаше (форвард, 203 см)

Вит Крейчи (защитник, 203 см)

Калеб Хьюстан (защитник, 203 см)

Джейлен Джонсон (форвард, 203 см)

Чарльз Бэсси (центровой-форвард, 208 см)

Мухамед Гуйе (форвард, 208 см)

Нфали Данте (центровой, 211 см)

Эйса Ньюэлл (форвард, 208 см)

Кристапс Порзингис (форвард-центровой, 218 см)

Только пять игроков состава имеют рост ниже 203 см: Трэй Янг (защитник, 185 см), Дайсон Дэниэлс (защитник, 201 см), Никил Александер-Уокер (защитник, 196 см), Люк Кеннард (защитник, 196 см) и Китон Уоллес (защитник, 191 см).