В обновленном составе «Атланты» 13 игроков ростом 203 см и более

«Хоукс» собрали внушительный состав рослых баскетболистов.

Ростер «Атланты» перед стартом сезона-2025/26 включает 13 игроков, рост которых составляет 203 см (6 футов и 8 дюймов) или более:

  • Никола Джуришич (защитник, 203 см)

  • Оньека Оконгву (форвард-центровой, 208 см)

  • Эли Ндиайе (форвард, 203 см)

  • Джейкоб Топпин (форвард, 203 см)

  • Заккари Рисаше (форвард, 203 см)

  • Вит Крейчи (защитник, 203 см)

  • Калеб Хьюстан (защитник, 203 см)

  • Джейлен Джонсон (форвард, 203 см)

  • Чарльз Бэсси (центровой-форвард, 208 см)

  • Мухамед Гуйе (форвард, 208 см)

  • Нфали Данте (центровой, 211 см)

  • Эйса Ньюэлл (форвард, 208 см)

  • Кристапс Порзингис (форвард-центровой, 218 см)

Только пять игроков состава имеют рост ниже 203 см: Трэй Янг (защитник, 185 см), Дайсон Дэниэлс (защитник, 201 см), Никил Александер-Уокер (защитник, 196 см), Люк Кеннард (защитник, 196 см) и Китон Уоллес (защитник, 191 см).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
