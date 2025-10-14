Джимми Батлер о победе в чемпионате: «Мне бы очень этого хотелось. Но мне очень хочется, чтобы Карри и Грин взяли еще один титул»

Джимми Батлер рассказал, почему стремится к победе в чемпионате.

По словам звездного ветерана, ему особенно хочется помочь одноклубникам Стефену Карри и Дрэймонду Грину с завоеванием пятого титула.

«Чемпионство? Для меня это будет значить очень многое, мне бы очень этого хотелось. Но мне очень хочется, чтобы Карри и Грин взяли еще один титул. Эти люди уже закрепились в Зале баскетбольной славы и в истории НБА, мы это понимаем, но пять титулов выводят на новый уровень и выделяют вас на фоне многих.

Никто не может сомневаться в тех, кто делал это пять раз. Когда вы делаете это с разными типами игроков и составами, не можете даже назвать всех, с кем побеждали. Кто будет сомневаться в таких людях?» – заявил защитник «Голден Стэйт ».

Сам Батлер дважды выводил в финал «Майами», но пока так и не стал чемпионом НБА .