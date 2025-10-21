1

Евролига разрешит «Хапоэлю» и «Маккаби» проводить матчи в Израиле, начиная с 1 декабря

Игры Евролиги и Еврокубка вернутся в Израиль в декабре.

Клубы-акционеры Евролиги (ECA) провели встречу во вторник, чтобы обсудить текущую ситуацию в Израиле и секторе Газа, последовавшую за недавно объявленным прекращением огня и мирными инициативами. На встрече также рассматривалась возможность возвращения матчей Евролиги и Еврокубка в Израиль после того, как с октября 2023 года игры проводились на нейтральных площадках.

После вдумчивого обсуждения клубы ECA согласились с предложением установить дату возобновления игр в Израиле на 1 декабря 2025 года. До этого времени Евролига будет продолжать внимательно следить за развитием событий, поддерживать тесный контакт с местными и иностранными властями, выезжающими командами и всеми соответствующими организациями, включая Ассоциацию игроков Евролиги (ELPA), Европейскую ассоциацию тренеров (EHCB) и Союз европейских баскетбольных тренеров (UEBO), и гарантировать, что безопасность и благополучие всех участников остаются главным приоритетом.

Ранее «Маккаби Тель-Авив» и «Хапоэль Тель-Авив» проводили свои домашние матчи Евролиги за рубежом: «Маккаби» – в Белграде, а «Хапоэль» – в Софии.

В таблице чемпионата «Хапоэль» в настоящее время делит первое место с «Панатинаикосом» (4 победы при 1 поражении), тогда как «Маккаби» делит 18-е место с «Виллербаном» (1 победа при 4 поражениях).

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?75 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Евролиги
logoЕвролига
logoЕврокубок
logoХапоэль Тель-Авив
logoМаккаби Тель-Авив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига может исключить «Виллербан» за несоответствие стандартам лиги
3вчера, 11:43
Андрей Ватутин скептически оценил перспективы европейского проекта НБА: «Он не учитывает интересов болельщицких баз, вычеркивает из топ-ландшафта Сербию и Литву»
7вчера, 06:29
«Маккаби» и «Хапоэль» отправили Евролиге запрос о возвращении домашних матчей в Израиль (Las Provincias)
117 октября, 14:52
Главные новости
Фанат «Лейкерс» отозвал иск против Леброна Джеймса по поводу «Второго решения» после подарка от фэнтези-приложения
328 минут назад
Стивен Эй Смит заявил, что Кайри Ирвинг «был прав» насчет вакцинации от COVID-19
12сегодня, 10:51
Банкеро – самый популярный игрок в Фэнтези НБА на Спортсе’’. Шэй, Йокич, Уайт и Франц Вагнер в топ-5
1сегодня, 10:33Фэнтези
Егор Дёмин: «Сколько попыток нужно обычному человеку, чтобы забить против защитника из НБА? Миллиарды»
19сегодня, 09:51
Аренас выступил в защиту Уэстбрука, не подписавшего детям майку «Лейкерс»: «То, как это подают, – чушь собачья»
сегодня, 09:25
Том Тибодо посетил тренировку «Бостона» и поделился с командой советами о серии прошлого плей-офф с «Нью-Йорком»
5сегодня, 07:47
Стивен Джексон: «У «Голден Стэйт» лучшая стартовая пятерка в НБА, команда может выиграть чемпионат»
52сегодня, 07:10
Энтони Эдвардс: «Я принесу Миннесоте чемпионство»
15сегодня, 07:03
«Никс» изучали возможность приглашения Маззуллы после увольнения Тибодо. В августе «Селтикс» дали тренеру 6-летнее продление (Стейн)
2сегодня, 06:56
Бронни Джеймс сможет принять участие в первом матче сезона против «Голден Стэйт»
14сегодня, 06:53
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Ульм» встретится с «Бешикташем», «Арис» примет «Манресу» и другие матчи
сегодня, 08:12
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет МБА, курское «Динамо» сыграет с московским и другие матчи
25 минут назад
Зоран Лукич: «МБА-МАИ будет как минимум в пятерке лучших»
152 минуты назад
Купер Флэгг – самый молодой игрок НБА сезона-2025/26
сегодня, 11:37
Юки Кавамура останется с «Чикаго» на время восстановления после травмы
сегодня, 08:59
Ян Ханьсэнь приобрел подержанный BMW X5, сдав на водительские права
6сегодня, 08:40
Бобан Марьянович: «Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Расселла Уэстбрука»
5сегодня, 08:24
«Милуоки» сохранил Андре Джексона и гарантировал его контракт (2,2 млн) на новый сезон
сегодня, 06:12
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно обыграла «Илирию», «Партизан» в овертайме победил ФМП
вчера, 20:27
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» разгромила «Виртус»
вчера, 20:25