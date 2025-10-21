Евролига разрешит «Хапоэлю» и «Маккаби» проводить матчи в Израиле, начиная с 1 декабря

Игры Евролиги и Еврокубка вернутся в Израиль в декабре.

Клубы-акционеры Евролиги (ECA) провели встречу во вторник, чтобы обсудить текущую ситуацию в Израиле и секторе Газа, последовавшую за недавно объявленным прекращением огня и мирными инициативами. На встрече также рассматривалась возможность возвращения матчей Евролиги и Еврокубка в Израиль после того, как с октября 2023 года игры проводились на нейтральных площадках.

После вдумчивого обсуждения клубы ECA согласились с предложением установить дату возобновления игр в Израиле на 1 декабря 2025 года. До этого времени Евролига будет продолжать внимательно следить за развитием событий, поддерживать тесный контакт с местными и иностранными властями, выезжающими командами и всеми соответствующими организациями, включая Ассоциацию игроков Евролиги (ELPA), Европейскую ассоциацию тренеров (EHCB) и Союз европейских баскетбольных тренеров (UEBO), и гарантировать, что безопасность и благополучие всех участников остаются главным приоритетом.

Ранее «Маккаби Тель-Авив » и «Хапоэль Тель-Авив » проводили свои домашние матчи Евролиги за рубежом: «Маккаби» – в Белграде, а «Хапоэль» – в Софии.

В таблице чемпионата «Хапоэль» в настоящее время делит первое место с «Панатинаикосом» (4 победы при 1 поражении), тогда как «Маккаби» делит 18-е место с «Виллербаном» (1 победа при 4 поражениях).