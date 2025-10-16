Евролига. «Жальгирис» примет «Милан», «Фенербахче» встретится с «Баварией» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного сезона Евролиги.
Литовский «Жальгирис» примет итальянский «Милан». Турецкий «Фенербахче» сыграет с «Баварией».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Жальгирис Литва – 3-1,Барселона Испания – 3-1, Реал Испания – 3-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-1, Панатинаикос Греция – 3-1, Париж Франция – 3-1, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Валенсия Испания – 2-2, Партизан Сербия – 2-2, Монако – 2-2, Анадолу Эфес Турция – 2-2, Олимпиакос Греция – 2-2, Дубай ОАЭ – 2-2, Бавария Германия – 2-2, Виртус Италия – 2-2, Фенербахче Турция – 1-3, Виллербан Франция – 1-3, Милан Италия – 1-3, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-3, Баскония Испания – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
