«Сакраменто» переподписал Теренса Дэвиса на контракт Exhibit 10

Теренс Дэвис, скорее всего, продолжит карьеру в G-лиге.

28-летний защитник (193 см) присоединился к «Кингз» в апреле, подписав двухлетний контракт. Клуб не стал гарантировать зарплату на сезон-2025/26 и отчислил игрока в начале сентября.

Теперь Дэвис подписал соглашение по схеме Exhibit 10 и, скорее всего, продолжит выступление в системе «Сакраменто » в лиге развития.

Дэвис провел 5 лет в НБА . В прошлом сезоне баскетболист также в основном выступал в лиге развития, набирая 14,3 очка, 4,7 подбора, 2,8 передачи и 1,1 перехвата в среднем.