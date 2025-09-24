«Сакраменто» переподписал Теренса Дэвиса на контракт Exhibit 10
Теренс Дэвис, скорее всего, продолжит карьеру в G-лиге.
28-летний защитник (193 см) присоединился к «Кингз» в апреле, подписав двухлетний контракт. Клуб не стал гарантировать зарплату на сезон-2025/26 и отчислил игрока в начале сентября.
Теперь Дэвис подписал соглашение по схеме Exhibit 10 и, скорее всего, продолжит выступление в системе «Сакраменто» в лиге развития.
Дэвис провел 5 лет в НБА. В прошлом сезоне баскетболист также в основном выступал в лиге развития, набирая 14,3 очка, 4,7 подбора, 2,8 передачи и 1,1 перехвата в среднем.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Смита
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости