Майк Лонгабарди стал ассистентом главного тренера «Филадельфии»
Майк Лонгабарди перешел в тренерский штаб «Сиксерс».
52-летний специалист стал помощником Ника Нерса, оставив позицию главного тренера фарм-команды в G-лиге.
Лонгабарди занимал схожую должность в чемпионских составах «Бостона» (2008) и «Кливленда» (2016).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
