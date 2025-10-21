Лука Дончич: «Наша цель – выиграть чемпионский титул»

Лука Дончич настроен на победу в своем первом полноценном сезоне с «Лейкерс».

«Думаю, мы отлично потренировались. Все очень взволнованы. Я очень взволнован. Вся предсезонка позади, так что мы с нетерпением ждем старта.

Наша цель – выиграть чемпионский титул. Просто идти из игры в игру и стараться побеждать в каждом матче», – заявил словенец.

26-летний разыгрывающий также прокомментировал предстоящую встречу с «Голден Стэйт».

«Стеф против Леброна – весь мир бы смотрел такой матч. Конечно, против Стефа играть очень интересно. Будет сложно. Не знаю, можно ли назвать это принципиальным противостоянием, но это точно захватывающая игра», – сказал Дончич .

22 октября «Лейкерс » примут «Голден Стэйт». Начало матча – 05.00 по московскому времени.