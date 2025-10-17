Готовность Джейлена Брауна к первому матчу «регулярки» пока не подтверждена

У Джейлена Брауна небольшие проблемы с бедром.

«Бостон » уже завершил выступление в «предсезонке» и начнет регулярный чемпионат встречей с «Филадельфией». Готовность лидера «Селтикс» к этому матчу пока под вопросом.

«Браун уже делает все, кроме игровой части. Так что будет здоров день ото дня.

Пока не обсудили с ним все подробно. Но, думаю, он приложит все усилия, и мы посмотрим», – поделился главный тренер Джо Маззулла .