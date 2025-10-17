Готовность Джейлена Брауна к первому матчу «регулярки» пока не подтверждена
У Джейлена Брауна небольшие проблемы с бедром.
«Бостон» уже завершил выступление в «предсезонке» и начнет регулярный чемпионат встречей с «Филадельфией». Готовность лидера «Селтикс» к этому матчу пока под вопросом.
«Браун уже делает все, кроме игровой части. Так что будет здоров день ото дня.
Пока не обсудили с ним все подробно. Но, думаю, он приложит все усилия, и мы посмотрим», – поделился главный тренер Джо Маззулла.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8734 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ноа Дэлзелл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости