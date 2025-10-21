Эрик Споэльстра: «Норман Пауэлл может быть важной частью нашего нападения»

Эрик Споэльстра возлагает большие надежды на новичка «Майами».

«В атаке нам нужно набирать больше очков. Нам нужна более высокая результативность. И Норман Пауэлл – именно тот игрок, который может это дать. Прошлый сезон стал для него лучшим в карьере.

Он хороший снайпер, отлично действует с мячом. И он так же хорош без мяча, что очень важно. Норман великолепно идет в проход, особенно если может идти вправо. Умеет завершать в «краске» – у него есть чутье внутри трехсекундной зоны. Нам нужно все это. Абсолютно все.

Нам нужно улучшить игру в нападении по всем фронтам, и он может стать важной частью этого. Мы просто нуждаемся в большей глубине и универсальности в нападении, и считаем, что он поможет», – сказал главный тренер «Хит».