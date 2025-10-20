Джимми Батлер об уходе из «Майами»: «Сначала все хорошо, но потом я внезапно становлюсь «плохим парнем»

Джимми Батлер прокомментировал переход из «Майами» в «Голден Стэйт».

«Весь тот шум, весь тот хаос окупился сполна. Мне повезло быть частью этой феноменальной организации.

Везде сначала все хорошо, но потом кто-то должен стать «плохим парнем», и им внезапно оказываюсь я. Всегда я делаю что-то «невыносимое»… Но это нормально. Я играю в этой замечательной лиге с потрясающими товарищами по команде.

Здесь у «Уорриорз» только одна цель – продолжать вешать чемпионские баннеры на стену. Никаких скрытых мотивов», – сказал 36-летний форвард «Голден Стэйт ».