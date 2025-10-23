Видео
0

40+6 от Тайриза Макси помогли «Филадельфии» справиться с «Бостоном»

Тайриз Макси уверенно начал сезон.

Разыгрывающий «Сиксерс» помог своей команде одержать победу над «Бостоном» с минимальным преимуществом – 117:116.

На счету Макси 40 очков, 6 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Защитник реализовал 13 из 24 бросков с игры, 7 из 9 из-за дуги и 7 из 8 с линии.

Новичок Ви Джей Эджкомб добавил 34 очка и 7 подборов.

Центровой Джоэл Эмбиид провел 20,3 минуты в игре и закончил ее с 4 очками, 6 подборами и 2 передачами при 1 точном из 9 бросков с игры, 0 из 4 из-за дуги и 2 из 2 с линии.

В «Селтикс» защитники Деррик Уайт и Джейлен Браун набрали по 25 очков.

Пейтон Притчард, получивший место в старте, добавил 16 очков, но смазал два броска на победу в последние 4 секунды матча.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1348 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoВи Джей Эджкомб
logoДжоэл Эмбиид
logoБостон
logoБаскетбол - видео
logoДеррик Уайт
logoФиладельфия
logoТайриз Макси
logoНБА
logoДжейлен Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ви Джей Эджкомб набрал 34 очка в дебютном матче за «Сиксерс». Это лучший результат после Чемберлена в 1959 году
3сегодня, 04:20Видео
Джоэл Эмбиид примет участие в первом матче «Филадельфии» против «Бостона»
2вчера, 08:10
Собирайте команды в Фэнтези НБА: старт через несколько часов!
21 октября, 18:15
Главные новости
Виктор Вембаньяма о прогрессе в игре: «Это только начало»
18 минут назад
31 очко Девина Букера помогло «Финиксу» вернуться с «-20» в матче с «Сакраменто»
11 минут назадВидео
Кевин Портер получил травму голеностопа
21 минуту назадВидео
Шакил О’Нил: «Джоэл Эмбиид больше не претендует на звание главного центрового НБА»
21 минуту назад
Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл (37+14) за 27 минут в победной встрече с «Вашингтоном»
31 минуту назадВидео
Кендрик Перкинс: «Сперс» должны заплатить Вембаньяме 1 миллиард за 5 лет. Все наличкой»
234 минуты назад
35 очков Джа Моранта за 29 минут привели «Мемфис» к победе над «Новым Орлеаном»
46 минут назадВидео
Энтони Эдвардс набрал 41 очко и 7 подборов, «Миннесота» вырвала победу у «Портленда»
154 минуты назадВидео
Виктор Вембаньяма набрал 40 очков и 15 подборов без единой потери в первом матче за 8 месяцев
27сегодня, 04:56Видео
НБА. «Бруклин» уступил «Шарлотт», у Дёмина 14+5, «Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» и другие результаты
188сегодня, 04:53
Ко всем новостям
Последние новости
Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги
вчера, 20:30
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
вчера, 20:02
Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»
вчера, 19:37
Еврокубок. «Бахчешехир» уверенно обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» разобрался с «Литкабелисом» и другие результаты
вчера, 19:30
Девин Букер: «Я всегда выхожу с ожиданием победы. Понимаю, что мы молоды, но такова природа игры»
4вчера, 19:08
Евгений Пашутин о матче с «Самарой»: «В заключительной четверти стали играть агрессивнее – это принесло свои плоды»
вчера, 18:01
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом
вчера, 16:24Фото
«В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА». Инсайдер Алессандро Маджи высказался о последствиях прихода НБА в Европу
вчера, 15:45
Миленко Богичевич: «УНИКС сейчас находится в наилучшей форме среди всех команд Лиги ВТБ»
вчера, 14:46
Генменеджер «Фенербахче» о проекте НБА в Европе: «Мы участвуем во всех обсуждениях о будущем европейского баскетбола»
вчера, 14:36