40+6 от Тайриза Макси помогли «Филадельфии» справиться с «Бостоном»

Тайриз Макси уверенно начал сезон.

Разыгрывающий «Сиксерс» помог своей команде одержать победу над «Бостоном » с минимальным преимуществом – 117:116.

На счету Макси 40 очков, 6 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Защитник реализовал 13 из 24 бросков с игры, 7 из 9 из-за дуги и 7 из 8 с линии.

Новичок Ви Джей Эджкомб добавил 34 очка и 7 подборов.

Центровой Джоэл Эмбиид провел 20,3 минуты в игре и закончил ее с 4 очками, 6 подборами и 2 передачами при 1 точном из 9 бросков с игры, 0 из 4 из-за дуги и 2 из 2 с линии.

В «Селтикс» защитники Деррик Уайт и Джейлен Браун набрали по 25 очков.

Пейтон Притчард, получивший место в старте, добавил 16 очков, но смазал два броска на победу в последние 4 секунды матча.