Адам Сильвер о новом формате Матча всех звезд НБА: «Думаю, парни отнесутся к этому с большим энтузиазмом»

Комиссионер НБА прокомментировал изменения в формате Матча всех звезд.

«Мы рассматривали формат по типу Кубка Райдера в гольфе, и как раз в это время будут проходить Зимние Олимпийские игры, которые, конечно, тоже покажет NBC. Так что мы решили, что в этом сезоне есть смысл провести матч «США против сборной Мира».

Поэтому мы немного экспериментируем с точным форматом. Знаете, примерно треть нашей лиги – иностранные игроки, так что нужно найти способ, чтобы это было справедливо по отношению к участникам Матча всех звезд. Если треть лиги – иностранцы, мы хотим убедиться, что у звезд из США тоже будет справедливый шанс.

Но, по сути, это будет матч «США против сборной Мира». Я думаю, парни отнесутся к этому с большим энтузиазмом», – сказал Адам Сильвер в эфире шоу TODAY.