Адам Сильвер о новом формате Матча всех звезд НБА: «Думаю, парни отнесутся к этому с большим энтузиазмом»
Комиссионер НБА прокомментировал изменения в формате Матча всех звезд.
«Мы рассматривали формат по типу Кубка Райдера в гольфе, и как раз в это время будут проходить Зимние Олимпийские игры, которые, конечно, тоже покажет NBC. Так что мы решили, что в этом сезоне есть смысл провести матч «США против сборной Мира».
Поэтому мы немного экспериментируем с точным форматом. Знаете, примерно треть нашей лиги – иностранные игроки, так что нужно найти способ, чтобы это было справедливо по отношению к участникам Матча всех звезд. Если треть лиги – иностранцы, мы хотим убедиться, что у звезд из США тоже будет справедливый шанс.
Но, по сути, это будет матч «США против сборной Мира». Я думаю, парни отнесутся к этому с большим энтузиазмом», – сказал Адам Сильвер в эфире шоу TODAY.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?158 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: TODAY
