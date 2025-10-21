  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Адам Сильвер о новом формате Матча всех звезд НБА: «Думаю, парни отнесутся к этому с большим энтузиазмом»
0

Адам Сильвер о новом формате Матча всех звезд НБА: «Думаю, парни отнесутся к этому с большим энтузиазмом»

Комиссионер НБА прокомментировал изменения в формате Матча всех звезд.

«Мы рассматривали формат по типу Кубка Райдера в гольфе, и как раз в это время будут проходить Зимние Олимпийские игры, которые, конечно, тоже покажет NBC. Так что мы решили, что в этом сезоне есть смысл провести матч «США против сборной Мира».

Поэтому мы немного экспериментируем с точным форматом. Знаете, примерно треть нашей лиги – иностранные игроки, так что нужно найти способ, чтобы это было справедливо по отношению к участникам Матча всех звезд. Если треть лиги – иностранцы, мы хотим убедиться, что у звезд из США тоже будет справедливый шанс.

Но, по сути, это будет матч «США против сборной Мира». Я думаю, парни отнесутся к этому с большим энтузиазмом», – сказал Адам Сильвер в эфире шоу TODAY.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?158 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: TODAY
logoАдам Сильвер
logoМатч всех звезд НБА
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адам Сильвер о расследовании в отношении «Клипперс»: «Мы хотим действовать осторожно и убедиться, что полностью понимаем, что здесь произошло»
4вчера, 18:15
НБА не собирается забирать Матч звезд-2026 у «Клипперс» на фоне расследования по Каваю
7 октября, 04:46
Адам Сильвер: «Матч всех звезд НБА-2026 пройдет в формате США против остального мира»
274 июня, 17:33
Главные новости
Макси Клебер выбыл из строя как минимум на две недели
15 минут назад
В сезоне-2025/26 в НБА будет выступать рекордное количество легионеров
7сегодня, 14:30Фото
Бобби Портис о Яннисе Адетокумбо: «На мой взгляд, он полностью сфокусирован на команде»
сегодня, 14:08
«Наша цель – запуск в ближайшие два года». Заместитель комиссионера НБА раскрыл детали европейского проекта лиги
1сегодня, 13:51
«Лейкерс» активировали опцию в контракте Далтона Кнехта на сезон-2026/27
2сегодня, 13:31
Фанат «Лейкерс» отозвал иск против Леброна Джеймса по поводу «Второго решения» после подарка от фэнтези-приложения
8сегодня, 12:17
Евролига разрешит «Хапоэлю» и «Маккаби» проводить матчи в Израиле, начиная с 1 декабря
1сегодня, 11:12
Стивен Эй Смит заявил, что Кайри Ирвинг «был прав» насчет вакцинации от COVID-19
24сегодня, 10:51
Банкеро – самый популярный игрок в Фэнтези НБА на Спортсе’’. Шэй, Йокич, Уайт и Франц Вагнер в топ-5
1сегодня, 10:33Фэнтези
Егор Дёмин: «Сколько попыток нужно обычному человеку, чтобы забить против защитника из НБА? Миллиарды»
38сегодня, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила МБА, курское «Динамо» сыграет с московским и другие матчи
8 минут назадLive
Шакил Маккиссик полностью восстановился и готов сыграть с «Баварией»
51 минуту назад
Ришон Холмс может пропустить матч Евролиги с «Виртусом»
сегодня, 14:52
«Реал» сыграет с «Маккаби» без Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду
сегодня, 13:16
Еврокубок. «Ульм» встретится с «Бешикташем», «Арис» примет «Манресу» и другие матчи
сегодня, 08:12
Зоран Лукич: «МБА-МАИ будет как минимум в пятерке лучших»
2сегодня, 11:53
Купер Флэгг – самый молодой игрок НБА сезона-2025/26
сегодня, 11:37
Юки Кавамура останется с «Чикаго» на время восстановления после травмы
сегодня, 08:59
Ян Ханьсэнь приобрел подержанный BMW X5, сдав на водительские права
7сегодня, 08:40
Бобан Марьянович: «Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Расселла Уэстбрука»
5сегодня, 08:24