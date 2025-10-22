Име Удока: «У нас было множество возможностей победить, но ошибок хватило для поражения»

Име Удока прокомментировал проигрыш «Хьюстона».

«Рокетс» уступили «Тандер» в первом матче сезона по итогам двойного овертайма (124:125). Кевин Дюрэнт не забросил 1 из 2 штрафных в концовке основного времени и позволил Гилджес-Александеру сравнять счет двухочковым. Штрафные разыгрывающего во втором дополнительном времени принесли «Оклахоме» победу с минимальным преимуществом.

«У нас было множество возможностей победить, но ошибок хватило для поражения. Но достаточно положительных моментов. Некоторые детали плана на игру не сработали во второй половине. Мы хорошо сдерживали Гилджес-Александера до перерыва.

Смазали штрафные, набрали фолов. Несколько раз не успевали сдваиваться. Ошибки в исполнении навредили нам в решающие моменты.

У нас достаточно игроков, которые могут создавать моменты. Кевина Дюрэнта плотно встречали в защите, благодаря этому другие парни получили пространство для проходов, особенно в начале. В более поздней стадии Алперен Шенгюн получил много возможностей. Дюрэнта не хотели отпускать ни на секунду, благодаря этому Алпи получил свои попытки.

Такое не будет случаться в каждой игре, разные защитники, разные схемы. Но у нас достаточно вариантов для игры в нападении», – заключил главный тренер «Рокетс».